У Криму з фігуранта «справи 26 лютого» Мустафи Дегерменджі зняли судимість (виправлено)

Суддя підконтрольного Росії Судакського міського суду Михайло Іванов ухвалив рішення про скасування умовного засудження до закінчення випробувального терміну щодо фігуранта «справа 26 лютого» Мустафи Дегерменджі. Про це повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Мати Мустафи Дегерменджі Аліє Дегерменджі повідомила, що російський прокурор не заперечував проти зняття судимості.

«Вирок вступить у законну силу протягом 10 днів. Чесно кажучи, не очікувала навіть. Емоції зашкалюють. Ми, їдучи туди, думали, що так швидко не закінчиться. Тому що справа велика, там були і постраждалі. Але коли вони зайшли до суду і майже відразу вийшли, я, звичайно, не очікувала. Ми їхали в машині додому, і я просто не могла сидіти на місці. Я зараз дуже хочу, щоб кожна мама, сестра, дружина, дочка відчули те ж саме, що і я. Це непередаване відчуття, коли твій син нарешті вільний!», – розповіла Аліє Дегерменджі.

Адвокат Айдер Азаматов розповів Крим.Реалії, що суд не зняв звинувачення з Дегерменджі, а лише звільнив його раніше від строку, який «він повинен був перебувати під умовним терміном».

«Згідно із законодавством, особа яка відбула половину умовного терміну за цією статтею має право на умовно-дострокове звільнення. Тут ні в якому разі суд не зняв з нього звинувачення ніякі, тому що він був засуджений, його не виправдали, а лише звільнили раніше терміну», –сказав Айдер Азаматов.

За словами адвоката, після вступу рішення суду в силу Дегерменджі зможе виїжджати за межі Криму.

21 листопада прокуратура АРК повідомила про підозру двом суддям підконтрольного Росії Верховного суду Криму, які брали участь у процесі в «справі 26 лютого».

Підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя 19 червня 2018 року засудив фігурантів справи про протести 26 лютого 2014 року в Сімферополі до умовних термінів. Алі Асанов і Мустафа Дегерменджі отримали по 4 роки і 6 місяців умовно, Арсен Юнусов і Ескендер Кантемиров – 4 роки умовно, Ескендер Емірвалієв – 3 роки і 6 місяців умовно з випробувальним терміном 3 роки кожному.

26 лютого 2014 року перед будинком кримського парламенту відбувся масштабний мітинг прихильників і противників територіальної цілісності України. У числі перших були кримськотатарські і проукраїнські активісти, їм протистояли проросійські активісти.

У січні 2015 року кримське управління Слідчого комітету Росії порушило кримінальну справу про масові заворушення на мітингу 26 лютого.