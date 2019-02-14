Захист оскаржить в ЄСПЛ вирок кримського суду у «справі 26 лютого» – адвокат

Захист оскаржить в Європейському суді з прав людини вирок у «справі 26 лютого». Про це заявив адвокат засудженого в анексованому Криму Алі Асанова Едем Семедляєв.

«Ми точно будемо подавати в ЄСПЛ, для цього вже ведеться певна робота. Ми приблизно припускали, який буде вирок. Сьогодні ми підписали формуляри довіреностей в ЄСПЛ і протягом півроку ми повинні подати ці скарги», - розповів адвокат після засідання суду з розгляду апеляції на вирок у справі 26 лютого.

Сьогодні підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відхилив апеляцію захисту засуджених за «справою 26 лютого» Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі і залишив вирок чинним.

Підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя 19 червня засудив фігурантів «справи 26 лютого» до умовних термінів. Алі Асанов і Мустафа Дегерменджі отримали по 4 роки і 6 місяців умовно, Арсен Юнусов і Ескендер Кантемиров – 4 роки умовно, Ескендер Емірвалієв – 3 роки і 6 місяців умовно із випробувальним терміном 3 роки кожному.

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26 лютого 2014 року перед будинком кримського парламенту відбувся масштабний мітинг прихильників і противників територіальної цілісності України. Серед перших були кримськотатарські і проукраїнські активісти, їм протистояли проросійські активісти, яких організували лідери «Русского единства» на чолі з Сергієм Аксьоновим, який зараз очолює російський уряд в анексованому Криму.

У січні 2015 року кримське управління Слідкому Росії порушило кримінальну справу про «масові заворушення» на мітингу 26 лютого.

Серед затриманих виявилися прихильники територіальної цілісності України: заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, а також активісти Алі Асанов, Мустафа Дегерменджі, Ескендер Кантемиров, Талят Юнусов, Ескендер Емірвалієв, Арсен Юнусов і Ескендер Небієв.

Пізніше суд розділив «справу 26 лютого» на дві: відокремивши в окремий процес головного підозрюваного – Ахтема Чийгоза, який у той момент фактично виконував роль лідера Меджлісу в Криму.

З ініціативи адвоката Джеміля Темішева активіст Талят Юнусов і оператор телеканалу ATR Ескендер Небієв пішли на угоду зі слідством і визнали провину з умовою, що їхні свідчення не будуть служити доказом у справах інших фігурантів «справи 26 лютого». У грудні 2015 року Талята Юнусова засудили до 3,5 років умовно, а Ескендера Небієва до двох років, також умовного терміну.

11 вересня 2017 року російський суд засудив Чийгоза до восьми років колонії суворого режиму за звинуваченням в організації «масових заворушень», під якими малися на увазі протести, пов’язані з анексією півострова Росією. 25 жовтня 2017 року російська влада звільнила засудженого в Криму Ахтема Чийгоза і передала його Туреччині, пізніше він приїхав до Києва.