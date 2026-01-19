В Чилі оголосили надзвичайний стан у двох регіонах через лісові пожежі

Президент Чилі Габріель Борич оголосив надзвичайний стан у двох регіонах, де внаслідок смертельних лісових пожеж загинуло щонайменше 18 людей.



Понад 50 000 людей евакуювали в регіонах Нюбле та Біобіо, приблизно за 500 км на південь від столиці Сантьяго.



Борік сказав, що очікується збільшення кількості загиблих.



Чилійське лісове агентство Conaf повідомило, що в неділю пожежники боролися з 23 пожежами по всій країні.

У 2024 році у центральній частині Чилі внаслідок великих лісових пожеж загинули щонайменше 123 жителі – вогонь завдав значних збитків населеним пунктам, знищуючи цілі квартали.