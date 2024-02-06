У Чилі жертвами лісових пожеж стали понад 120 людей

У центральній частині Чилі внаслідок великих лісових пожеж загинули щонайменше 123 жителі. Вогонь завдав значних збитків населеним пунктам, знищуючи цілі квартали. Президент Габріель Борич заявив, що країна переживає «трагедію дуже великого масштабу». 5 лютого він оголосив дводенну національну жалобу.

Пожежі, які посилилися минулої пʼятниці, 2 лютого, загрожують кварталам міст Вінья-дель-Мар та Вальпараїсо в однойменній провінції. Ці два прибережні міста на захід від столиці Сантьяго є популярними серед туристів. Їхнє населення разом перевищує мільйон людей.

На кадрах із дрона у Вінья-дель-Мар видно, що повністю випалені деякі райони, а місцеві жителі намагаються щось урятувати з обвуглених уламків будинків, передає Reuters. Агентство пише про сильний вітер і спеку в місті.

За оцінками міністерства внутрішніх справ, по всій країні вирують понад 160 лісових пожеж, лише у кварталах Вінья-дель-Мар та міста Кільпуе провінції Марга-Марга постраждали 1400 будівель.

Серед руїн, що залишилися після пожеж, блукають обпечені і притрушені попелом собаки і кішки, які загубилися. Деякі тварини залишаються на території згорілих будинків. Хтось із жителів залишає їм їжу на вулицях. Ветеринари намагаються допомогти травмованим тваринам.

У найбільш постраждалих районах влада запровадила нічну комендантську годину. На допомогу пожежникам прийшли військові, в гасінні вогню бере участь авіація.