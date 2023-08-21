Рятувальники гасять масштабну пожежу в Андріївському лісництві на Миколаївщині

У Миколаївській області триває лісова пожежа, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій 21 серпня.

Йдеться про пожежу в Андріївському лісовому урочищі.

«21 серпня на території Андріївського лісництва знову виникла масштабна пожежа. На цей раз вогонь охопив значну площу та розповсюдився на лісові насадження», – заявляє служба.

На 15 годину понеділка ДСНС оцінювало площу пожежі в 20 гектарів. До її гасіння задіяли 85 вогнеборців та 14 одиниць техніки, а також лісники. Згодом, як повідомляє ДСНС, на місце спрямували додаткові сили й засоби.

Рятувальники 21 серпня попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в найближчі дні в більшості регіонів України.