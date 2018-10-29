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29 Жовтень 2018, Київ 21:38
Новини | Події

Падіння Су-27: в Умані попрощалися з загиблим українським пілотом

Пілот загинув під час навчань "Чисте небо" у Хмельницькій області

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В Умані у Черкаській області 29 жовтня поховали полковника Івана Петренка, який загинув при падінні літака Су-27 під час навчань "Чисте небо" у Хмельницькій області.

«Умань в жалобі. Уманчани провели в останню путь свого земляка – Івана Миколайовича Петренка, який загинув під час виконання навчально-бойового польоту», – написав у Facebook міський голова Умані Олександр Цебрій.

Військовий літак Су-27 упав у Вінницькій області близько 17:00 16 жовтня біля села Уланів. Обидва пілоти, українець і американець, загинули.

Катастрофа сталася під час міжнародних авіаційних навчань «Чисте небо-2018».

Останні кадри загиблих пілотів СУ-27
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Останні кадри загиблих пілотів СУ-27

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