На спуску з Евересту загинув ще один альпініст

На спуску з вершини Еверест 27 травня загинув американський альпініст. Про це повідомила влада Непалу.

Вони зазначили, що це вже дев’ятий випадок смерті за цей сезон сходження на непальській сторони гори.

Наразі причини смерті 61-річного Крістофера Джона Куліша не відомі.

Як зазначає Reuters, більшість смертей на Евересті цього року були пов’язані з виснаженням і втомою, ситуацію ускладнював переповнений маршрут, що призвів до черг на високій висоті. Короткий сезон сходження закінчується цього місяця.

Як повідомлялося, тривале очікування на схилах гори вже призвело до смерті десятьох людей, що більше, ніж за увесь сезон 2018 року.

Агентство AFP повідомляло, влада Непалу також видала рекордну кількість дозволів на підкорення вершини – 381. Вартість ліцензії – 11 тисяч доларів.

Джомолунгма, або Еверест, а в Непалі відома як Саґарматха, – це найвища вершина земної кулі, розташована в Гімалаях на кордоні Китаю і Непалу. Її висота 8848 метрів над рівнем моря.