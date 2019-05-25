10 людей загинули через чергу біля вершини Евересту

Біля вершини Евересту утворився «затор» із десятків скелелазів, які чекають своєї черги підкорити найвищу у світі гору. Альпіністи стоять в так званій «зоні смерті», на висоті понад 8 тисяч метрів, де повітря дуже розріджене. Тривале очікування вже призвело до смерті десятьох альпіністів, що більше, ніж за увесь сезон 2018 року. Майже всі вони загинули через виснаження, коли спускалися з гори.

«Затор» на Евересті утворився тому, що період, коли гору можна підкорити, доволі короткий – це кілька днів наприкінці квітня – на початку травня. Хмар над Еверестом в цьому сезоні немає кілька днів, тому багато альпіністи хочуть підкорити гору саме в цей час.

Як повідомляє агентство AFP, влада Непалу також видала рекордну кількість дозволів на підкорення вершини – 381. Вартість ліцензії – 11 тисяч доларів.

Еверест або Джомолунгма – це найвища вершина земної кулі, розташована в Гімалаях на кордоні Китаю і Непалу. Її висота 8848 метрів над рівнем моря.