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29 квітня 2020, Київ 00:25
Новини | Міжнародні

США: Гілларі Клінтон підтримала Байдена на праймеріз Демократичної партії

Байдена підтримують соратники та опоненти всередині Демократичної партії

Колишній державний секретар США Гілларі Клінтон підтримала Джо Байдена під час праймеріз Демократичної партії.

«Я хочу додати свій голос до багатьох, хто підтримав вас, щоб ви стали нашим президентом», – сказала Клінтон.

Вона додала, що «це момент, коли ми потребуємо лідера, президента, як Джо Байден».

Раніше Байдена підтримали експрезидент Барак Обама та його колишній опонент під час праймеріз Демократичної партії Берні Сандерс.

Вибори президента США заплановані на 3 листопада 2020 року.

Берні Сандерс вийшов із президентської гонки у США – відео
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Берні Сандерс вийшов із президентської гонки у США – відео

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