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03 грудня 2019, Київ 11:22
Новини | Політика

Депутатів «Слуги народу» Полякова, Скорохода та Іванісова виключили із фракції

Разумков оголосив про виключення з фракції трьох депутатів

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Народних депутатів Антона Полякова, Анну Скороход та Романа Іванісова офіційно виключили із фракції партії «Слуга народу». Про це на засіданні парламенту повідомив спікер Дмитро Разумков.

Щодо Скороход і Полякова рішення було ухвалене на засіданні фракції 15 листопада. Їх виключили «за порушення домовленостей щодо спільної позиції з тих питань, за якими фракція виробила спільну позицію».

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Рішення про виключення Іванісова фракція ухвалила 2 грудня, зазначив Разумков.

Генеральна прокуратура України 20 листопада оприлюднила спростування інформації від генерального прокурора Руслана Рябошапки про погашену судимість народного депутата з фракції «Слуга народу» Романа Іванісова.

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Про те, що в Іванісова була судимість за зґвалтування неповнолітньої, спочатку написали ЗМІ.

Іванісов у фейсбуці оприлюднив копію довідки про відсутність судимості

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