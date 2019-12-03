Депутатів «Слуги народу» Полякова, Скорохода та Іванісова виключили із фракції

Народних депутатів Антона Полякова, Анну Скороход та Романа Іванісова офіційно виключили із фракції партії «Слуга народу». Про це на засіданні парламенту повідомив спікер Дмитро Разумков.

Щодо Скороход і Полякова рішення було ухвалене на засіданні фракції 15 листопада. Їх виключили «за порушення домовленостей щодо спільної позиції з тих питань, за якими фракція виробила спільну позицію».

Рішення про виключення Іванісова фракція ухвалила 2 грудня, зазначив Разумков.

Генеральна прокуратура України 20 листопада оприлюднила спростування інформації від генерального прокурора Руслана Рябошапки про погашену судимість народного депутата з фракції «Слуга народу» Романа Іванісова.

Про те, що в Іванісова була судимість за зґвалтування неповнолітньої, спочатку написали ЗМІ.

Іванісов у фейсбуці оприлюднив копію довідки про відсутність судимості