Телеканал CNN назвав Сімферополь російським містом

Американський телеканал CNN назвав окупований Росією Сімферополь російською територією.

На сайті телеканалу було опубліковано фотографії святкувань Нового Року в різних містах світу.

Фото з Сімферополя підписане наступним чином: «У центрі міста запустили феєрверки. Сімферополь, Росія». Знімок зробив фотограф російського «У центрі міста запустили феєрверки. Сімферополь, Росія».

Посольство України в США відреагувало на помилку телеканалу.

«Ми сподіваємося, що наші друзі з CNN будуть краще перевіряти факти і обирати контент. Сімферополь – українське місто в окупованому Росією Криму», – ідеться в повідомленні.

На території Криму і Севастополя 16 березня 2014 року відбувся невизнаний світом «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.