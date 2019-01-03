Телеканал CNN прибрав із фоторепортажу «російську» належність Сімферополя

Американський телеканал CNN, який раніше у фоторепортажі про зустріч Нового року опублікував фото з «російським» Сімферополем, слово «Росія» в підписі замінив на «Крим».

До опису фотогалереї додали оновлення: «Виправлення: цю історію оновили, щоб уточнити, що Сімферополь є містом на Кримському півострові, спірному регіоні з того часу, як Росія анексувала його в України 2014 року».

Посольство України в США подякувало телеканалові за виправлення помилки.

Раніше американський телеканал CNN на своєму сайті в репортажі про зустріч Нового року в різних країнах світу опублікував фото з анексованого Сімферополя, вказавши при цьому, що місто розташоване «в Росії».

Посольство України в США відреагувало на публікацію і порадило CNN «краще перевіряти факти і вибирати контент».

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.