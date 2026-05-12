CNN: російське судно Ursa Major могли атакувати країни Заходу – щоб не допустити передачу КНДР ядерних технологій

Російське судно «Урса Майор» (Ursa Major), яке затонуло в грудні 2024 року в Середземному морі, ймовірно, перевозило компоненти ядерних реакторів для Північної Кореї. Саме судно могли уразити західною торпедою, йдеться у розслідуванні CNN. Телеканал припускає, що це могло стати «рідкісним і ризикованим втручанням західних військових, спрямованим на те, щоб завадити Росії передати сучасні ядерні технології своєму ключовому союзнику — КНДР».

Про катастрофу судна «Урса Майор» у міжнародних водах між Іспанією та Алжиром у Середземному морі стало відомо 24 грудня 2024 року. Перед цим, як повідомляли іспанські ЗМІ, на борту судна стався вибух у машинному відділенні, після чого воно подало сигнал лиха. Два члени екіпажу зникли безвісти, 14 членів команди врятувалися, їх доправили до порту іспанського міста Картахена.

Власники судна, група компаній «Оборонлогістика», невдовзі оголосили, що на «Урса Майор» було здійснено «цілеспрямовану терористичну атаку». За словами членів екіпажу, вдень 23 грудня на кораблі «відбулися три послідовні вибухи з правого борту в районі кормової частини». Судно «Урса Майор», як стверджувалося, йшло з Санкт-Петербурга до Владивостока з вантажем вагою 806 тонн. На борту були два портальні крани, два кранові ковші, дві суднові трюмні кришки, 20-футовий контейнер із обладнанням для кришок і 129 порожніх контейнерів. ЗМІ зазначали, що суховантаж багато років перевозив вантажі для постачання російського військового угруповання в Сирії.

Телеканал CNN спробував відновити хронологію аварії корабля:

«Урса Майор» вийшов з порту 11 грудня 2024 року. За два місяці до цього «Оборонлогістика» повідомляла, що її судна отримали ліцензію на перевезення ядерних матеріалів. «Урса Майор» рухався вздовж узбережжя Франції, а потім Іспанії, його супроводжували російські кораблі «Іван Грен» та «Олександр Отраковський».

22 грудня судно, перебуваючи в іспанських водах, різко сповільнило хід. Іспанські рятувальники зв’язалися з екіпажем і запитали, чи все гаразд, там відповіли, так. Але приблизно через добу корабель різко відхилився від курсу і об 11:53 23 грудня подав терміновий сигнал про допомогу, випливає з розслідування, проведеного на запит уряду Іспанії. На правому борту судна (імовірно, поряд з машинним відділенням) сталися три вибухи, загинули два члени екіпажу. Через вибухи судно отримало сильний крен.

14 членів екіпажу були евакуйовані на рятувальні шлюпки, невдовзі їх підібрав іспанський рятувальний катер. О 19:27 на допомогу прибуло іспанське військове судно, але через пів години російський корабель «Іван Грен» зажадав від суден, розташованих поруч, триматися подалі від «Урса Майор» і негайно повернути врятований екіпаж. Іспанські морські рятувальні служби наполягли на необхідності проведення рятувальної операції.

За словами джерела СNN, близького до розслідування, «Урса Майор» не справляв враження судна, яке найближчим часом затоне. Однак о 21:50 «Іван Грен» випустив над місцем події серію червоних сигнальних ракет, після чого було ще чотири вибухи. Іспанська національна сейсмічна мережа повідомила журналістам, що на момент вибухів у цьому районі зафіксували сейсмічні сигнали, що нагадують вибухи підводних мін.

О 23:10 було оголошено, що судно затонуло.

Врятованих членів екіпажу (усі вони були росіянами) доставили на берег у Картахені, де їх допитала іспанська поліція та слідчі. Капітан судна Ігор Анісімов не хотів говорити про те, що перевозив суховантаж, «боячись за свою безпеку», але, як стверджує джерело CNN, «під тиском» заявив, що на «Урса Майор» перевозилися зокрема «компоненти двох ядерних реакторів, аналогічних тим, що використовуються на підводних човнах». Іспанські слідчі припустили, що йдеться про реактори моделі VM-4SG, які часто встановлюються на російських атомних підводних човнах проекту 667-БДРМ, але підтвердження цих даних немає, зазначається у матеріалі. На думку капітана, судно мали направити до північнокорейського порту Расон.

«Оборонлогістика» повідомляла, що після трьох вибухів «під час зовнішнього аварійного огляду судна» було виявлено пробоїну розміром приблизно 50 на 50 сантиметрів, «краї пробоїни були рвані та направлені всередину судна», а палуба судна була всипана осколками. Іспанське слідство вважає, що такі пошкодження могла залишити торпеда типу Barracuda. Вони є на озброєнні США, кількох країн НАТО, Росії та Ірану. Джерело, обізнане з перебігом розслідування, вважає, що така торпеда могла зробити безшумний удар, який призвів до раптового уповільнення судна.

Деякі з опитаних експертів CNN поставили цю версію під сумнів. Вони вважають, що таку пробоїну в судні могла залишити магнітна міна, закладена у корпусі.

Через кілька днів після порятунку екіпаж повернули до Росії. Невдовзі на місце аварії «Урса Майор» прибуло судно «Янтар», яке західні країни нерідко називають «кораблем-шпигуном». Воно провело п’ять днів у цьому місці, після чого там сталися ще чотири вибухи. Вони могли бути націлені на уламки суховантажного судна на морському дні. Цікавість до судна, що зазнало аварії, виявили і американські військові. У серпні 2025-го та лютому 2026 року над місцем аварії пролітали американські літаки радіаційної розвідки WC135-R.