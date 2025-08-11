У Колумбії через два місяці після замаху помер кандидат у президенти Мігель Урібе

Колумбійський сенатор і кандидат у президенти країни Мігель Урібе помер через два місяці після того, як на нього був скоєний замах на передвиборчому мітингу, повідомила The New York Times із посиланням на заяву дружини політика.

Урібе було 39 років. Він провів дев’ять тижнів у лікарні та пережив кілька операцій. Незадовго до смерті політика лікарі повідомили, що його стан погіршився, у нього почався внутрішньочерепний крововилив.

Замах на Урібе скоїли 7 червня, коли він виступав на мітингу в Боготі. Місцеві ЗМІ повідомляли, що під час його промови до натовпу під’їхали двоє чоловіків на мотоциклі, один із яких зробив кілька пострілів зі спини, п’ять чи шість куль влучили в сенатора. Два поранення політик отримав у голову.

У справі про замах заарештовані четверо осіб, у тому числі 14-річний підліток, якого слідство вважає стрільцем. Мотиви нападників поки що не були розкриті. Усі четверо заперечують свою провину.

Мігель Урібе був членом опозиційної консервативної партії «Демократичний центр», заснованої колишнім президентом Колумбії Альваро Урібе (який не є йому родичем). Мігель Урібе є онуком Хуліо Сезара Турбая, який був президентом Колумбії з 1978 по 1982 роки, а мати сенатора Діана Турбай була журналісткою, викраденою медельїнським картелем Пабло Ескобара, вона загинула під час спроби звільнення 1991 року.