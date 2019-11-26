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26 листопада 2019, Київ 21:30
Новини | Міжнародні

У Великій Британії головний рабин розкритикував лідера лейбористів

Лідер Лейбористської партії Джеремі Корбін

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Головний рабин британських об’єднаних єврейських громад Єфраїм Мірвіс заявив, що серед членів Лейбористської партії, зі схвалення її вищого керівництва, поширюється «нова отрута» у вигляді антисемітизму. У зв’язку з цим, Мірвіс назвав лідера британських лейбористів Джеремі Корбіна невідповідною фігурою для роботи на вищих політичних посадах.

Британська преса вважає, що така різка заява Мірвіса напередодні парламентських виборів 12 грудня є сильним ударом по Корбіну.

Джеремі Корбін, виступаючи у вівторок, 26 листопада, перед виборцями в північних районах Лондона, заявив, що антисемітизм «гидкий і неправильний» і пообіцяв захищати синагоги у всій країні.

Опитування громадської думки показують, що лейбористи нині користуються підтримкою 34 відсотків виборців. У консерваторів 41 відсоток, у ліберальних демократів 13 відсотків і у партії Brexit – чотирьохвідсоткова підтримка виборців.

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