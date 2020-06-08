Коронавірус у Києві виявили у 72 людей, зокрема 6 медиків – Кличко

У 72 жителів Києва за минулу добу підтвердили коронавірусне захворювання COVID-19, серед них – шість медиків, повідомив міський голова столиці України Віталій Кличко.

«На сьогодні в столиці вже 3490 підтверджених випадки захворювання на COVID-19», – повідомив Кличко.

Серед тих, хто захворів – 43 жінки віком від 23 до 84 рокiв, дві дівчинки, яким 1 і 9 років, 25 чоловікiв від 21 до 71 рокiв і двоє хлопчиків віком 8 місяців та 10 років.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 14. У Деснянському та Оболонському – по 10. У Шевченківському – 9 випадків», – додав Кличко і закликав не нехтувати правилами безпеки.

В Україні від початку пандемії підтверджено 27 462 випадки COVID-19, 797 людей померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 463 випадки.