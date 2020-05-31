В Україні проводять клінічні випробування чотирьох препаратів проти COVID-19 – Ляшко

В Україні проводять клінічні випробування чотирьох препаратів проти коронавірусної хвороби COVID-19, повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Є державний експертний центр, який аналізує всі матеріали, допускає до проведення клінічних випробувань. Я знаю, що там є і препарати, які можуть впливати на зменшення летальності, наприклад, шляхом профілактики ускладнень серцево-судинної системи, легеневої системи. А є – які мають певну противірусну дію. Побачимо, що дадуть нам клінічні дослідження», – сказав Ляшко.

Він зазначив, що серед пацієнтів «багато хто готовий» брати участь у клінічних дослідженнях.

«Наприклад, я також готовий брати участь у третій клінічній стадії дослідження вакцини, готовий вакцинуватися. Як тільки вона з’явиться і буде допущено (я серйозно це кажу), я зроблю це щеплення, піду у групу. Але клінічні дослідження не так проводяться, що 3-4 людини готові, пропили апарат, він їм допоміг. І ми кажемо, все, у нас успіх. Вибирається певна група, проводиться певне дослідження. Це цілий науковий процес», – заявив Ляшко.

Станом на ранок 31 травня в Україні зафіксували 23 672 випадки інфікування COVID-19. При цьому одужали вже 9 538 людей, 708 пацієнтів померли.