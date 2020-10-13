Садовий закликає почати осінні канікули у школах Львова з 19 жовтня

Мер Львова Андрій Садовий закликає почати осінні канікули у львівських школах з 19 жовтня.

«Звертаюсь до Львівської обласної комісії ТЕБ і НС. Зрозумійте, що у батьків були свої плани на період навчань. Не так легко швидко знайти, чим зайняти дитину, і щоб вона була в безпеці. Тому я закликаю розпочати осінні канікули у школах Львова та області принаймні з 19 жовтня, якщо вже цього вимагає ситуація», – написав Садовий у фейсбуці.

11 жовтня Міністерство освіти і науки України запропонувало встановити осінні канікули в школах з 15 до 30 жовтня на тлі зростання кількості випадків COVID-19 в державі.