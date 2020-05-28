В Україні минулої доби виявили 477 випадків COVID-19 – РНБО

В Україні протягом минулої доби, 27 травня, зафіксували 477 нових випадків інфікування коронавірусом, одужали 444, померли 11. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Днем раніше повідомлялося про 321 новий випадок COVID-19.

Найбільше хворих 27 травня виявили у рівненській області – 74.

Загалом станом на ранок 28 травня в Україні коронавірус виявили у 22 382 людей, 8 439 пацієнтів одужали, 669 померли.