У ЗСУ зафіксували третю смерть від COVID-19

Станом на ранок 27 травня у Збройних силах України на COVID-19 хворіють 57 людей, зафіксовано третій за час епідемії летальний випадок. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

«На ізоляції (в тому числі, самоізоляція) перебуває 287 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 35 осіб», – мовиться у повідомленні.

Померлий – працівник ЗСУ зі Львівської області.

«Працівник хворів з 11 травня, лікувався вдома. 18 травня у зв’язку із погіршенням стану здоров’я працівник ЗС України звернувся до міської лікарні Кам’яно-Бузького району Львівської області та того ж дня йому було виконано експрес-тест для виявлення ознак наявності COVID-19. Дослідження пацієнта показали негативний результат. Хворий отримував необхідне лікування, але 22 травня з відсутністю динаміки до покращення стану здоров’я він був скерований до Львівської туберкульозної лікарні, де було проведено лабораторне дослідження методом ПЛР тестування, за результатами якого у працівника ЗС України підтверджено захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 посмертно», – повідомили у Міноборони.

Як зазначили у міністерстві, протягом минулої доби зареєстрували чотири нових випадки захворювання.

«У закладах охорони здоров’я перебуває двоє військовослужбовців (Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону та Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ»). Ще один військовослужбовець (Київська область) перебуває на амбулаторному лікуванні. На 27.05.2020 запланована госпіталізація до Національного військово-медичного клінічного центру «ГВКГ». Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання», – мовиться у повідомленні.

У ЗСУ за час епідемії виявили 162 випадки інфікування коронавірусом, одужали 102 людини.

Станом на ранок 27 травня в Україні зареєстровано 21 905 випадків захворювання на COVID-19, від початку пандемії померли 658 людей, 7 995 – одужали.