В Україні до кисню підключені 16 тисяч ліжок – Офіс президента

В Україні до кисню підключені 16 тисяч ліжок для хворих на COVID-19, повідомив Офіс президента за результатами селекторної наради з представниками виконавчої влади.

За даними ОП, ліжок з киснем стало на 6800 більше, ніж було у вересні.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що забезпечення ліжок киснем на 80% має бути здійснене якомога швидше.

За даними Міністерства охорони здоров’я України, на території країни є близько 42 тисяч ліжок для хворих на COVID-19.

За час епідемії на території України підтвердили 348 924 випадки коронавірусної хвороби. Померли 6464 людини, одужали – 142 537.