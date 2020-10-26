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26 жовтня 2020, Київ 16:09
Новини | Коронавірус

В Україні до кисню підключені 16 тисяч ліжок – Офіс президента

Реанімація інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні №9

В Україні до кисню підключені 16 тисяч ліжок для хворих на COVID-19, повідомив Офіс президента за результатами селекторної наради з представниками виконавчої влади.

За даними ОП, ліжок з киснем стало на 6800 більше, ніж було у вересні.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що забезпечення ліжок киснем на 80% має бути здійснене якомога швидше.

За даними Міністерства охорони здоров’я України, на території країни є близько 42 тисяч ліжок для хворих на COVID-19.

За час епідемії на території України підтвердили 348 924 випадки коронавірусної хвороби. Померли 6464 людини, одужали – 142 537.

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