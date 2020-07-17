МОЗ планує вдвічі збільшити кількість тестувань на COVID-19 до вересня

Міністерство охорони здоров’я планує вдвічі збільшити кількість тестувань на COVID-19 до вересня, заявив голова МОЗ Максим Степанов.

«Надалі в нас у планах – максимально збільшувати потужності наших лабораторних центрів для того, щоб вони збільшували кількість тестувань. Зараз у планах – збільшити удвічі кількість тестувань, які робляться насьогодні», – сказав Степанов.

За його словами, на початку пандемії в Україні на добу здійснювалося лише 200-250 тестів методом ПЛР. Наразі роблять від 13 до 14 тисяч тестів на добу.

Станом на ранок 17 липня в Україні підтвердили 57 264 випадки захворювання на COVID-19. Померли 1 456 людей, одужали 29 769.