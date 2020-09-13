COVID-19 забрав життя головного педіатра Львова – міська рада

Коронавірусна хвороба COVID-19 забрала життя головного педіатра Львова Богдана Остальського, повідомила Львівська міська рада.

«Відійшов у Вічність головний педіатр Львова Богдан Остальський. Лікар, якого ми назавжди запам’ятаємо, як великого професіонала і хорошого друга для наших дітей», – написав мер Львова Андрій Садовий у фейсбуці.

У мерії уточнили, що Остальський тривалий час працював головним спеціалістом відділу координації роботи закладів охорони здоров'я управління охорони здоров'я Львівської міської ради.

Станом на ранок 13 вересня в Україні виявили 154 335 випадків COVID-19, померли 3178 осіб, видужали – 68 893.