Генсек ООН: спалах COVID-19 залишається неконтрольованим

Спалах коронавірусної хвороби COVID-19 залишається неконтрольованим, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш на пресконференції 16 вересня.

«Спалах залишається неконтрольованим», – сказав Гутерріш, нагадавши, що кількість померлих наближається до мільйона.

Він наголосив, що не існує панацеї під час пандемії.

«Вакцина сама по собі не може розв’язати кризу. Очевидно, не найближчим часом. Нам потрібно масово розширювати нові та наявні інструменти, які можуть відповідати на нові випадки та забезпечити життєво важливе лікування, щоб протидіяти передачі [хвороби] та врятувати життя», – додав Гутерріш.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, у світі виявили 29 868 230 випадків COVID-19.