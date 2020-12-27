В Україні залишаються вільними понад 60% ліжок для хворих на COVID-19 – МОЗ

В Україні залишаються вільними понад 60% ліжок для хворих на COVID-19, свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров’я.

Станом на 26 грудня хворі та люди з підозрою на COVID-19 займали 38,4% ліжок. Загалом в Україні є 64 526 ліжок, передбачених для лікування людей з коронавірусною хворобою.

Найбільше ліжок зайняті в Миколаївській (61,5%) та Одеській (52,1%) областях.

Станом на ранок 27 грудня в Україні виявили 1 025 989 випадків COVID-19. Одужали 658 538 людей, хворіє – 349 677, померли – 17 774.