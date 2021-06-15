На Луганщині заблоковано схему реалізації підробних тестів на COVID-19 для перетину кордону – МВС

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили про викриття на Луганщині схеми незаконного виробництва та реалізації підроблених тестів на COVID-19.

«Зокрема, було викрито жителя н.п. Мілового, котрий за допомогою комп’ютерного обладнання організував виготовлення підроблених тестів. Згодом через інших співучасників розповсюджував серед громадян, які перетинали кордон в пункті пропуску «Мілове». В рамках відкритого кримінального провадження задокументовано декілька епізодів продажу організатором підроблених довідок. Крім того, правоохоронці разом зі слідчими Старобільського управління Нацполіції, провели низку санкціонованих обшуків, під час яких було виявлено підроблені ПЛР-тести, довідки-результати ПЛР-дослідження, блокноти з чорновими записами, флеш-носії, комп’ютерну техніку, за допомогою якої виготовлялись тести», – йдеться в повідомленні.

За даними МВС, вирішується питання про оголошення підозр у вчиненні кримінального правопорушення.

Раніше прикордонники розповіли про вимоги до COVID-тесту і документа про вакцинацію при перетині кордону.