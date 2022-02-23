Уряд спростив перетин кордону для українців, які повертаються додому

Кабінет міністрів України скасував вимогу щодо обов’язкової самоізоляції і встановлення застосунку «Вдома» або обсервації для українців, які повернулися з-за кордону і не мають документа про щеплення, негативного тесту на COVID-19 чи довідки про одужання. Як повідомило Міністерство охорони здоров’я, відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання 23 лютого.

«Тепер для перетину державного кордону України її громадяни не зобов’язані мати «ковідні» документи: «жовтий» чи «зелений» COVID-сертифікат, документ про результати тестування на COVID-19 чи сертифікат про одужання від коронавірусної хвороби», – повідомили у МОЗ.

Крім того, змінами скасована заборона на перетин державного кордону для іноземців, які прибули з країн Південної Африки. Раніше така норма діяла задля уникнення стрімкого поширення нового штаму коронавірусу «омікрон», а громадяни України, які перебували у цих країнах понад 7 днів, мали піти на обов’язкову самоізоляцію. Таку норму також скасували, повідомили у МОЗ.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли понад 4,7 мільйона людей, 105 229 – померли.

Напередодні очільник МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що рівень госпіталізацій в Україні нижчий за граничний показник адаптивного карантину.