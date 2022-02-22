Рівень госпіталізацій в Україні нижчий за граничний показник адаптивного карантину – Ляшко

На сьогодні рівень госпіталізацій в Україні нижчий за граничний показник адаптивного карантину, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Рівень госпіталізацій із COVID-19 в Україні вже нижчий за граничний показник адаптивного карантину у 60 осіб на 100 тисяч населення, а летальність зменшилася у 4 рази – з 2% до 0,5%, – зазначив очільник МОЗ. – І це перша хвиля, коли на найвищих показниках добових випадків було доступно більш ніж половина ліжкового фонду з можливістю проведення кисневої терапії», – сказав Ляшко.

За його словами, середньодобова кількість померлих від ускладнень COVID-19 припинила зростати й останні 5 днів перебуває на плато у близько 240 осіб на добу.

Водночас, каже міністр, смертність є «відкладеним» показником, який починає зростати і, відповідно, спадати на 2–3 тижні пізніше, ніж випадки й госпіталізації.

За даними МОЗ, серед 15 великих країн Європи (з населенням понад 10 млн осіб) Україна у 2022 році займає 14-15 позиції за рівнем захворюваності на 100 тисяч населення.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли понад 4,7 мільйона людей, 104 932 – померли.