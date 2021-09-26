В Україні виявили 4 647 нових хворих на COVID-19

Протягом доби 25 вересня в Україні зафіксували 4 647 нових хворих на коронавірусну хворобу, свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. Серед них – 448 дітей та 57 медпрацівників.

Протягом доби до лікарень доправили 2 325 людей, померли 69 хворих, у 983 констатували одужання.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (611), Дніпропетровській (506), Одеській (331), Чернівецькій (253) та Тернопільській (234) областях», – ідеться в повідомленні МОЗ.

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Також медики здійснили понад 50 тисяч тестувань методами ПЛР, ІФА та експрес-тестами.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 2,39 мільйона людей, 55 626 померли.