З початку року в окупованому Криму російські силовики здійснили 80 обшуків – КРЦ

З початку 2019 року російські силовики провели в окупованому Криму 80 обшуків, 126 затримань та 282 арешти. Про це на пресконференції розповів член Меджлісу кримськотатарського народу, голова правління Кримськотатарського ресурсного центру (КРЦ) Ескендер Барієв.

КРЦ занесла до списків політв’язнів 99 осіб, 80 із них – кримські татари. За словами Барієва, 88 з 99 перебувають у СІЗО чи колонії, 11 – ті, що отримали умовні вироки або перебувають під домашнім арештом.

З 80 обшуків 62 проходили у будинках кримських татар. Барієв наголошує, що велика частина обшуків має політичний або релігійний підтекст, найчастіше російські силовики їх пов’язують з нібито участю кримчан у заборонених у Росії організаціях: «Хізб ут-Тахрір» та «Свідки Єгови», а також у «незаконних збройних формуваннях».

За словами менеджера з комунікацій КРЦ Ельвіра Сагірмана, з початку року в окупованому Криму 578 разів порушили право людини на справедливий суд, 408 з цих випадків стосувалися кримських татар.