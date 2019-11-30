Вирок у справі Енвера Сейтосманова можуть винести до середини грудня – адвокат

Вирок у справі Енвера Сейтосманова винесуть до середини грудня, судове засідання відбудеться у Південному окружному військовому суді. Про це кореспонденту проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив адвокат Еміль Курбедінов під час зустрічі громадського об’єднання «Кримська солідарність».

«4 грудня відбудеться останнє засідання у справі Сейтосманова, далі, думаю, буде вирок. Мій підзахисний не зламався, він нікого не обмовляв. Тримається молодцем, хоча йому загрожує аж до довічного ув’язнення», – зазначив адвокат.

Братів Ернеса і Енвера Сейтосманових російські силовики затримали 10 травня 2018 року після обшуків.

Ернеса згодом відпустили. Енверу інкримінували статтю про «тероризм».

На початку липня суд в російському Ростові-на-Дону на шість місяців продовжив арешт Енверу Сейтосманову – до 20 грудня. А наприкінці липня його етапували з Сімферополя в СІЗО російського Ростова-на-Дону.

У серпні в російському Північно-Кавказькому окружному військовому суді (нині Південний окружний військовий суд Росії) відбулося перше засідання по суті щодо севастопольської «справи Хізб ут-Тахрір», фігурантом якої є Енвер Сейтосманов.

5 і 6 вересня суд в Росії допитав у справі Енвера Сейтосманова двох засуджених за севастопольською «справою Хізб ут-Тахрір» – Нурі Примова і Ферата Сайфуллаєва.