Обшук у проросійського активіста Акімова пройшов через справу про розкрадання майна – адвокат

Огляд приміщень, які належить кримському проросійському активісту Сергію Акімову, відбувся в рамках дослідчої перевірки за заявої про розкрадання майна «Кримського козачого кадетського корпусу», заявив у коментарі кореспонденту проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Костянтин Рустемов.

«Справи жодної немає, є заява якогось громадянина про те, що Акімов викрав майно козачого корпусу. Ось на цей предмет були проведені оперативно-розшукові дії, огляд його приміщень, огляд його гаража, огляд ще одного приміщення, і було здійснене його опитування. Акімос пояснив, що майно було передане йому в рамках виконавчого провадження, тому що козачий корпус не платив йому зарплатню. Він судився з цим корпусом, потім було рішення суду, і частину зарплатні йому передали майном. На це в нього є документи», – розповів Рустемов.

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Адвокат зазначив, що огляд приміщень Акімова 28 листопада здійснювали співробітники відділу російської поліції Сімферопольського району, а також співробітники Центру з протидії екстремізму, відтак співробітники двох російських установ дублювали дії одне одного.

«Співробітники відділу поліції здійснювали саме слідчі дії, огляд у рамках дослідчої перевірки. А ЦПЕ здійснює те ж саме – огляд. Для мене це новина, тому що по одній заяві два органи дублюють один одного. До чого тут розкрадання і боротьба з екстремізмом», – додав Рустемов.

Він також заперечив інформацію, надану раніше головою підконтрольного Росії Кримського антикорупційного комітету Іллею Большедворовим про те, що Акімова нібито доставили до сімферопольського суду.

Вранці 28 листопада стало відомо, що російські силовики проводять обшук у будинку проросійського громадського активіста Сергія Акімова.

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Сергій Акімов брав активну участь у подіях «кримської весни» 2014 року, нагороджений російськими медалями (в тому числі «За визволення Криму»). Однак у російських реаліях не зміг розвивати свій бізнес, а згодом був звільнений з роботи.

Неодноразово виходив на одиночні пікети і мітинги проти дій кримської влади.

Він активно критикує фактичну владу в Криму, в 2016 році був одним з активістів, які об’єднувалися в опозиційний рух в Криму. Був одним із організаторів мітингу «Обдурений Крим», за проведення якого деякий час провів у відділенні поліції.

У серпні Акімова викликали на «профілактичну бесіду» в російську поліцію.