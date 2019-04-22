У Криму судитимуть затриманого за «шпигунство» громадянина України – правозахисники

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму планує почати розгляд по суті справи громадянина України Костянтина Давиденка, якого російські силовики затримали в Криму за звинуваченням в «шпигунстві».

Як повідомляє Кримська правозахисна група, на 22 квітня 2019 року був заплановано перше судове засідання, але воно не відбулося, тому що обвинуваченого не доправили в суд.

За інформацією Верховного суду Криму, матеріали справи Давиденка надійшли в суд Криму 28 березня 2019 року. 29 березня вони були передані судді Андрію Палію, який раніше виніс вирок фігуранту «справи «українських диверсантів» Євгену Панову.

Судові засідання у справі Давиденка будуть проводитися в закритому режимі.

12 лютого цього року ФСБ Росії повідомила про затримання в Сімферополі громадянина України за підозрою в шпигунстві. Міністерство закордонних справ України зажадало від російського зовнішньополітичного відомства офіційного підтвердження факту затримання, а також повідомити причини затримання і місце утримання.

Пізніше стало відомо, що Лефортовський суд Москви заарештував до 11 квітня затриманого українця Костянтина Давиденка.

Служба безпеки України не коментувала затримання.

Після анексії Росією Криму ФСБ проводить на півострові регулярні обшуки й допити журналістів, активістів, громадських діячів. Правозахисники характеризують це як боротьбу з інакомисленням.