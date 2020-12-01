У прем’єр-міністра Хорватії виявили COVID-19

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович отримав позитивний тест на коронавірус. Про це 29 листопада повідомив речник уряду Хорватії.

Пленкович вже перебував на самоізоляції, оскільки на вихідних COVID-19 виявили у його дружини.

За словами речника уряду, прем’єр перебуватиме на самоізоляції протягом 10 днів. Він почувається добре і працюватиме з дому.

За даними університету Джонса Гопкінса, у Хорватії станом на 1 листопада виявили понад 128 тисяч випадків інфікування коронавірусом, померли 1 786 людей.