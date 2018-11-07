Марсохід Curiosity відновив активну роботу

Марсохід NASA Curiosity відновив активну роботу після того, як у вересні у нього почалися технічні проблеми. Про це повідомили 6 листопада в аерокосмічному агентстві.

На минулих вихідних ровер проїхав близько 60 метрів територією марсіанського «озера Оркаді».

У вересні у Curiosity почалися проблеми з електронною пам’яттю. На початку жовтня його довелося перемкнути на «запасний мозок» – комп’ютер Side-A, який він використовував відразу після посадки.

Фахівці NASA стверджують, що тепер марсохід в нормі в готовий до продовження місії. Цього тижня він спробує бурити поверхню «озера».

Curiosity висадився на Марс у 2012 році. Марсохід раніше звітував переважно про обнадійливі результати своєї наукової розвідки: зокрема, деякі аналізи проб ґрунту підтвердили припущення про те, що на Марсі могла існувати вода.