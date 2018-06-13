Через бурю на Марсі NASA призупиняє операції Opportunity

Національна аерокосмічна адміністрація США (NASA) призупинила виконання наукових операцій марсоходом Opportunity через пилову бурю. Як ідеться на сайті NASA, буря вирує майже два тижні.

Це перешкоджає проникненню сонячних променів крізь атмосферу і позбавляє марсохода джерела енергії, а працює космічний мандрівник на сонячних батареях. Для Марсу, який називають Червоною планетою, потужні пилові бурі – не рідкість. Вони можуть тривати тижнями, а то й місяцями.

Раніше цього місяця дослідники NASA оголосили про відкриття органічних молекул метану на Марсі. За даними агентства Reuters, наявність метану може свідчити про існування життя на цій планеті. На Землі значну частину цього газу виробляють саме мікроорганізми.

Знахідку зробив попередник Opportunity, марсохід Curiosity. Він аналізував склад атмосфери впродовж останніх п’яти років. З'ясувалося, що рівень метану коливається в залежності від сезону – зростає влітку і падає взимку. Концентрація газу в атмосфері змінюється в кілька разів.

Метан виявили на дні пересохлого озера. Вчені вважають, що газ утворюється в нижніх шарах ґрунту Червоної планети. Не виключається, що причина його появи на Марсі – діяльність мікробів або будь-які геотермальні процеси. Із твердженнями співробітників НАСА згодні не всі: критики стверджують, що метан був привезений із Землі.