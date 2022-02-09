ЦВК зареєструвала першого кандидата на виборах народного депутата по округу померлого Антона Полякова

Центральна виборча комісія зареєструвала першого кандидата на виборах народного депутата в окрузі №206, де був обраний Антон Поляков, який помер на початку жовтня 2021 року.

«Центральна виборча комісія зареєструвала Олександра Ломака кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область) на проміжних виборах народного депутата України 27 березня 2022 року від політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка», – йдеться у повідомленні.

ЦВК призначила вибори у 206-му окрузі, де раніше був обраний Поляков, на 27 березня 2022 року.

Виборчий процес в окрузі стартував 26 січня. Висунути свої кандидатури партії можуть до 14 лютого, а самовисуванці – до 24 лютого. Результати виборів ЦВК має встановити до 11 квітня включно.

Народний депутат Антон Поляков помер у Києві в ніч на 8 жовтня 2021 року.

Непритомного депутата виявив наряд патрульних в таксі, яке зупинили через порушення правил дорожнього руху. Медикам не вдалося його реанімувати.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство» з приміткою «природна смерть». У поліції розглядають кілька версій смерті політика, зокрема, хронічне захворювання, отруєння невідомою речовиною (як самостійно, так і невідомою особою).

У МВС заявили, що серед особистих речей померлого народного депутата Антона Полякова виявили два катетери з речовиною бурого кольору, а також слідство встановило наявність метадону у крові депутата.

Полякову було 33 роки.