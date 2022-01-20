ЦВК виділила понад 14,5 мільйонів гривень на довибори в Раду на окрузі померлого Полякова

Центральна виборча комісія виділила понад 14,5 мільйонів гривень на підготовку і проведення довиборів депутата Верховної Ради в окрузі №206 у Чернігівській області, які відбудуться 27 березня.

«З них понад 13 млн становлять видатки окружної виборчої комісії, зокрема, видатки для потреб дільничних виборчих комісій. Також ЦВК затвердила кошторис видатків Центральної виборчої комісії на підготовку і проведення проміжних виборів народного депутата в ОВО № 206 на загальну суму 1 мільйон 207 тисяч 770 гривень. З них понад 700 тисяч передбачено на виготовлення і доставку виборчих бюлетенів і бланків протоколів», – повідомила 20 січня пресслужба ЦВК.

У жовтні Центральна виборча комісія призначила на 27 березня 2022 року проміжні вибори народного депутата у виборчому окрузі №206 у зв’язку зі смертю народного депутата Антона Полякова.

Виборчий процес має початися 26 січня.

Про смерть Антона Полякова вранці 8 жовтня повідомили у поліції. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство» з приміткою «природна смерть». Полякову було 33 роки.

Начальник Головного управління Нацполіції у Києві Іван Вигівський казав, що поліція розглядає кілька версій смерті депутата Антона Полякова – хронічне захворювання, отруєння невідомою речовиною (як самостійно, так і невідомою особою).

У Міністерстві внутріншніх справ заявили, що серед особистих речей померлого народного депутата Антона Полякова виявили два катетери з речовиною бурого кольору, а також слідство встановило наявність метадону у крові депутата.