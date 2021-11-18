Рада створила ТСК із розслідування смерті депутата Полякова

Верховна Рада на засіданні 18 листопада створила Тимчасову слідчу комісію щодо розслідування смерті народного депутата Антона Полякова.

Ухвалення відповідної постанови підтримали 322 народних депутати за мінімально необхідних 226.

Метою утворення ТСК, як йдеться у пояснювальній записці, є здійснення парламентського контролю за розслідуванням справи про смерть народного депутата Полякова і «повне, всебічне, неупереджене й об’єктивне дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні».

5 листопада народна депутатка з групи «За майбутнє» Анна Скороход закликала колег по парламенту проголосувати за створення тимчасової слідчої комісії щодо з’ясування причин смерті народного депутата Антона Полякова.

Вона також вкотре заявила, що Полякова вбили.

Про смерть Антона Полякова вранці 8 жовтня повідомили у поліції. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство» з приміткою «природна смерть». Полякову було 33 роки.

Начальник Головного управління Нацполіції у Києві Іван Вигівський казав, що поліція розглядає кілька версій смерті депутата Антона Полякова – хронічне захворювання, отруєння невідомою речовиною (як самостійно, так і невідомою особою).

У Міністерстві внутріншніх справ заявили, що серед особистих речей померлого народного депутата Антона Полякова виявили два катетери з речовиною бурого кольору, а також слідство встановило наявність метадону у крові депутата.

Після заяв Анни Скороход про те, що Полякова вбили, перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін заявляв, що Національна поліція України наразі не отримала доказів, які підтверджували б насильницьку смерть народного депутата.