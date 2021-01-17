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17 січня 2021, Київ 17:06
Новини | Політика

У ЦВК назвали явку в трьох містах, що обирають мерів

У Борисполі та Броварах Київської області і Новгороді-Сіверському Чернігівської області 17 січня обирають міських голів. У Броварах також обирають депутатів Броварської міської ради

Центральна виборча комісія України назвала дані щодо явки виборців у Борисполі та Броварах Київської області і Новгороді-Сіверському Чернігівської області, де 17 січня обирають міських голів. У Броварах також обирають депутатів Броварської міської ради.

Станом на 13:00 активність виборців у цих містах становила:

  • Бровари – 20,30%
  • Бориспіль – 13,05%
  • Новгород-Сіверський – 25,4%.

Раніше у поліції повідомили, що зафіксували 24 повідомлення про порушення під час виборів на Київщині.

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