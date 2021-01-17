У ЦВК назвали явку в трьох містах, що обирають мерів

Центральна виборча комісія України назвала дані щодо явки виборців у Борисполі та Броварах Київської області і Новгороді-Сіверському Чернігівської області, де 17 січня обирають міських голів. У Броварах також обирають депутатів Броварської міської ради.
Станом на 13:00 активність виборців у цих містах становила:
- Бровари – 20,30%
- Бориспіль – 13,05%
- Новгород-Сіверський – 25,4%.
Раніше у поліції повідомили, що зафіксували 24 повідомлення про порушення під час виборів на Київщині.
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