Майже чверть мільйона бюлетенів визнали недійсними за підсумками першого туру виборів – ЦВК

Майже чверть мільйона бюлетенів були визнані недійсними за підсумками голосування на виборах президента України 31 березня, повідомила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.

За її словами, бюлетені свідомо псували.

«Але це не прояв позиції. Це, фактично, образа великої кількості людей: працівників поліграфкомбінату «Україна», які працювали навіть уночі, щоб вчасно надрукувати і запакувати, людей, які розвозили бюлетені, зрештою, членів дільничних комісій, які ці бюлетені отримали, видавали, а потім і рахували. Це наші співвітчизники, часом, знайомі, родичі і друзі. Нагадаю також, що виготовлення бюлетенів відбувалося за кошт Державного бюджету, а це теж наші з вами гроші», – написала Сліпачук у Facebook ввечері 18 квітня.

Крім того, за її словами, дії деяких виборців, які свідомо опублікували сфотографовані бюлетені зі зробленим вибором, порушують закон, який передбачає таємницю голосування.

«Голосування чи не голосування за того чи іншого кандидата, прізвище якого є у виборчому бюлетені – це особисте рішення кожного. Якщо ви все-таки прийшли на дільницю, то не порушуйте закон, а обдумано зробіть свій вибір», – наголосила голова ЦВК.

Другий тур виборів президента пройде 21 квітня. У ньому змагатимуться чинний голова держави Петро Порошенко і шоумен Володимир Зеленський.

19 квітня відбудуться дебати кандидатів на НСК «Олімпійський».