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Новини | Міжнародні

ЦВК Вірменії дала згоду на кримінальне переслідування експрезидента Кочаряна

Роберт Кочарян, архівне фото
Роберт Кочарян, архівне фото

Центральна виборча комісія Вірменії дала згоду на кримінальне переслідування колишнього президента країни, лідера опозиційного альянсу «Вірменія» Роберта Кочаряна, членів альянсу Асатура Кочаряна та Руслана Барсегяна, а також членів блоку «Сильна Вірменія» Давида Казиняна та Ашота Єгіазаряна, повідомляє вірменська служба Радіо Свобода.

Роберта Кочаряна звинувачують у зловживанні посадовим становищем та відмиванні коштів. Друга справа, за словами його адвоката Арама Орбеляна, стосується укладеної в 2004 угоди про оренду земельної ділянки з компанією-власницею тенісного корту «Майстер-клас», частку якої в 2008 році купив син Кочаряна Седрак. На той момент Кочарян уже не був президентом Вірменії, і його син заплатив «досить велику суму» за частку в компанії, а до угоди 2004 року члени родини Роберта Кочаряна були непричетні, стверджує він.

Кочаряну раніше заборонили залишати країну. Про це стало відомо в аеропорту Звартноц, коли він збирався вилетіти за кордон на три дні в особистих справах. Його син Левон Кочарян сказав виданню Factor, що його батько збирався до Росії.

Давид Казинян – колишній генеральний директор компанії «Електричні мережі Вірменії», яка належить мільярдеру та лідеру «Сильної Вірменії» Самвелу Карапетяну. Казиняна звинувачують у приготуванні до давання хабарів виборцям. За даними ЗМІ, його ім'я згадувалося в одному із записів, які опублікував Антикорупційний комітет. Стверджується, що політик за домовленістю з прихильниками партії та групою осіб, які з ними співпрацюють, планував виплатити виборцям винагороду. Антикорупційний суд відправив його під варту на два місяці.

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