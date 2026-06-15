Експрезидента Вірменії Роберта Кочаряна не випустили із країни

Колишньому президенту Вірменії, лідеру альянсу «Вірменія» Роберту Кочаряну заборонили залишати країну. Про це першими повідомили провладні медіа, потім інформацію підтвердив голова офісу Кочаряна Баграт Мікоян.

В аеропорту «Звартноц» Кочаряна зупинили правоохоронці і не дали йому залишити країну. Мікоян заявив, що вважає рішення влади «незаконним і необґрунтованим».

Кочарян 14 червня у фейсбуці писав, що планує триденний візит, який має особистий характер і був запланований давно, але відкладений через «щільний передвиборчий графік». Політик зазначив, що й раніше здійснював візити, але цього разу вирішив заздалегідь повідомити про нього через поширювані останнім часом «владою фейки щодо поїздок представників опозиції».

Син колишнього президента Левон Кочарян сказав телеканалу Factor, що його батько збирався до Росії.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян раніше опублікував відеозвернення, в якому заявив, що народ вимагає «поставити на коліна триголову мафію, знищити її, і це неминуче має статися». Під «триголовою мафією», пояснює Вірменська служба Радіо Свобода, він має на увазі своїх опонентів – Роберта Кочаряна, Самвела Карапетяна («Сильна Вірменія») і Гагіка Царукяна («Процвітаюча Вірменія»). Карапетяну й Царукяну раніше заборонили залишати країну у зв’язку із порушеними проти них кримінальними справами.

Центральна виборча комісія Вірменії 14 червня оголосила остаточні результати парламентських виборів. Партія «Громадянський договір» Пашиняна отримав 49,745% голосів, «Сильна Вірменія» Карапетяна – 23,271%, альянс «Вірменія» Кочаряна – 9,923%.

«Процвітаюча Вірменія» Царукяна набрала 3,989% і не пройшла до парламенту.

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