Пашинян заявив, що Вірменія не планує відновлювати внески до ОДКБ

Єреван не має наміру змінювати свою позицію щодо членських внесків до Організації договору колективної безпеки, попри можливе виключення з альянсу, заявив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Його слова передає вірменська служба Радіо Свобода.

«Я знаю, що існує механізм виключення з ОДКБ, він працює, і якщо держави-члени вирішать виключити Вірменію, ми будемо змушені взяти це рішення до уваги, нам нічого іншого не залишається», – сказав він.

Водночас на запитання, чи Вірменія планує відновити виплату внесків, Пашинян відповів:

«Ми нічого змінювати не збираємося».

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На уточнююче питання, чи турбує його можливе виключення, прем’єр сказав: «мене це не стосується».

Напередодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що країни ОДКБ домовилися розглянути можливі заходи проти Вірменії через несплату внесків понад два роки. За статутом організації, Вірменію можуть позбавити права голосу або виключити із ОДКБ.

У 2024 році на тлі погіршення відносин з Росією Єреван «заморозив» свою участь в Організації договору про колективну безпеку, а пізніше заявив про плани вийти з неї. 9 січня уряд Вірменії схвалив законопроєкт щодо ініціювання процесу вступу країни до Європейського Союзу.

Після цього російська влада заборонила ввезення з Вірменії квітів, різних овочів та фруктів, риби, мінеральної води та алкогольної продукції.