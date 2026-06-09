Білоруські ІТ-шники відстежили, як Росія втручалася у вибори у Вірменії

Команда білоруських програмістів відстежувала втручання Росії в парламентські вибори у Вірменії – про це білоруській службі Радіо Свобода розповів очільник групи Павло Лібер.

За його словами, ІТ-шники застосували інструмент для визначення скоординованих наративних операцій у соціальних мережах. Йдеться про спроби великих гравців, таких як Росія, Китай або Іран, використовувати соцмережі, щоб диктувати свій порядок денний іншим країнам.

«Зазвичай це особливо активно відбувається під час якихось виборів або якихось надзвичайних подій. Наприклад, коли дрони залетіли до Польщі у вересні минулого року, там була величезна дезінформаційна атака, ми також це моніторили. Ми також моніторили вибори в Молдові та зараз допомагаємо нашим вірменським партнерам з Центру медіа-ініціатив моніторити вибори у Вірменії», – розповів Лібер.

Платформа design.ai, якою користувалися для моніторингу, збирає контент майже всіх відео, коментарів, коротких відео, прямих трансляцій та коментарів. Це дозволило отримати дані про коментаторів, які поширюють контент.





Білоруські програмісти почали моніторити підозрілу активність заздалегідь, коли ще готувалася виборча кампанія – у випадку з Вірменією це сталося з 1 січня, вибори були призначені на 7 червня.

«Можна зрозуміти, як виглядає інформаційний простір у звичайному стані, як він виглядає до виборів, і, власне, які нові речі там з’являються. І ми щойно спостерігали десятикратне збільшення наративів навколо антиурядових, антиєвропейських тем. Ми спостерігали велику кількість нових коментаторів, які з’являлися безпосередньо перед виборами в цьому інформаційному просторі. І насправді, протягом усього цього часу ми також формували профіль коментатора та незвичайну активність коментаторів», – додає Лібер.

Під увагу моніторингу потрапляли профілі, які постійно коментували в спільнотах одночасно, або ті, хто коментував дуже швидко, наприклад, два повнотекстових коментарі за 6-7 секунд, або ж активно використовував скопійований текст.

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За спостереженнями очільника групи, у випадку з Вірменією мала місце «чітко виражена масштабна наративна атака» на основі антиєвропейського та антиурядового наративу:

«Суть такої атаки полягає у створенні своєрідної «нової нормальності», коли людина, заходячи в соціальні мережі, читаючи коментарі, бачить лише одну позицію просто тому, що цей інформаційний простір зайнятий. І це частина такої нової сучасної гібридної війни в інформаційному просторі, коли люди намагаються впливати на людей за допомогою таких скоординованих наративних операцій».

Лібер висловив думку, що ця тенденція також актуальна для білорусів, адже експерти бачать велику кількість «ботів», які діють на білоруських каналах, в X (Twitter), на YouTube і телебаченні.

У Вірменії 7 червня відбулися парламентські вибори. На наступний день Центральна виборча комісія повідомила, що після підрахунку майже 91% бюлетенів «Громадянський договір» Нікола Пашиняна отримав 50,1% голосів. На другому місці опинився дружній до Москви альянс «Сильна Вірменія» з 23,4%.