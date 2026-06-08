Зеленський привітав Вірменію і Пашиняна з результатами виборів

Президент України Володимир Зеленський відреагував на повідомлення про перемогу владної партії «Громадянський договір» на парламентських виборах у Вірменії.

«Вітаю Вірменію з проведенням демократичних, вільних виборів та Нікола Пашиняна – з перемогою. І це перемога суверенітету Вірменії, вашої незалежності й права жити так, як ви самі визначите. Бажаємо вам успіху. Україна готова до розширення нашої співпраці, і саме зараз час, щоб Євросоюз реально підтримав Вірменію та зробив усе необхідне, щоб люди відчули, що жити краще завдяки відносинам із Європою. Це тест для Євросоюзу. Важливо не втрачати часу та можливостей», – написав Зеленський у мережі X, звертаючись до прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

Владна партія «Громадянський договір» прем’єр-міністра Нікола Пашиняна набирає 49,81% голосів на парламентських виборах, які відбулися 7 червня у Вірменії. Такі дані наводить Центральна виборча комісія після підрахунку даних із усіх 2005 дільниць.

Блок «Сильна Вірменія» російського мільярдера Самвела Карапетяна отримує 23,29% голосів, очолюваний експрезидентом Робертом Кочаряном блок «Вірменія» має 9,94%. Партія «Процвітаюча Вірменія» здобуває 4% голосів.

Такі дані свідчать, що в новому парламенті буде представлено чотири політичні сили – «Громадянський договір», «Сильна Вірменія», «Вірменія» та «Процвітаюча Вірменія». «Громадянський договір», за попередніми даними, отримає 61 мандат, «Сильна Вірменія» – 28 мандатів, «Вірменія» – 11 мандатів, «Процвітаюча Вірменія» – 4 мандати.