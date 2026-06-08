Вірменія: Пашинян заявив про перемогу на виборах, в опозиції цього не визнають

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про перемогу своєї партії «Громадянський договір» на парламентських виборах, які відбулися 7 червня, повідомляє вірменська служба Радіо Свобода.

«Хочу наголосити, що партія «Громадянський договір» отримала голоси більшої кількості громадян Республіки Вірменія, вотум довіри більшої кількості громадян порівняно з 2021 роком», – сказав Пашинян, додавши, що його політична сила має достатню кількість голосів, щоб самостійно сформувати уряд.

Лідер опозиційного блоку «Сильна Вірменія» Самвел Карапетян назвав оголошені владою результати виборів «ганебними». За його словами, «бачачи, що їхні результати ганебно зменшуються, і зменшуються щохвилини, вони зупинили підрахунок, і ми навіть не розуміємо, що вони представять вранці».

За даними підрахунку з майже 59% виборчих дільниць Центральна виборча комісія Вірменії повідомляє, що партія «Громадянський договір» має понад 50% голосів виборців, блок «Сильна Вірменія» – 23,35%, блок «Вірменія» – 9,02%, партія «Процвітаюча Вірменія» – 3,98%.

Остаточні результати ще не визначені, підрахунок голосів триває.