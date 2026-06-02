Пашинян пообіцяв підтримку вірменським компаніям, які постраждали через заходи Росії

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян пообіцяв підтримати місцеві компанії, які постраждали через останні запроваджені Росією обмеження на імпорт вірменських товарів. Про це він сказав під час зустрічі з жителями селища Лчашен Гегаркунікської області, передають місцеві медіа.

«Уряд уже вирішив, що в усіх випадках, коли виникають несправедливі перешкоди для експорту, ми реалізовуватимемо програми підтримки, ми реалізовуватимемо програми субсидування цих товарів, щоб у нашій економіці не було постраждалих», – цитує Пашиняна видання Armenpress.

Він уточнив, що йдеться про випадки, коли перешкоди не пов’язані з якістю продукції.

Прем’єр-міністр Вірменії заявив про готовність уряду компенсувати збитки компаній та знайти нові ринки збуту на тлі обмежень, які запроваджує Росія.





«Перець псується, троянди псуються – уряд за це заплатить, але в результаті всього цього виробництво перцю у Вірменії зросте, і експорт теж зросте», – сказав він, зазначивши, що влада країни вже працює над освоєнням нових експортних ринків.

За його словами, кілька бізнес-делегацій виїхали для проведення переговорів і вже «є конкретні пропозиції щодо закупівлі троянд, фруктів та овочів».

7 червня у Вірменії відбудуться парламентські вибори. Перед виборами і після заяв про зближення Єревана з ЄС російська влада чинить політичний та економічний тиск на вірменську владу. Москва запровадила заборону на ввезення з Вірменії квітів, томатів, огірків, перців, зелених культур, полуниці, вишні, черешні, абрикосів, сливи, персиків, нектаринів, винограду, і також обмежила імпорт з Вірменії риби та рибопродукції та алкогольної продукції.

Читайте також: Москва викликала свого посла з Вірменії для консультацій

Російські посадовці критикують уряд Пашиняна, заявляючи, що він прагне «всидіти на двох стільцях», зберігаючи преференції членства в Євразійському економічному союзі та водночас прагнучи до вступу до Євросоюзу. Москва погрожувала Вірменії переглядом параметрів контракту на постачання газу.

На нараді в Астані керівники чотирьох країн, що входять разом з Вірменією до Євразійської економічної спільноти, висловили стурбованість у зв’язку з можливим вступом Вірменії до ЄС і закликали країну провести референдум про членство в цьому об’єднанні або збереження членства в ЄАЕС.

Нікол Пашинян 1 червня заявив, що було б нелогічно проводити якийсь референдум доти, доки Вірменія офіційно не стане кандидатом на вступ до ЄС. При цьому він зазначив, що якщо вибір між ЄС та ЄАЕС стане неминучим, референдум у країні відбудеться. Наразі він назвав вибір «теоретичним» і заявив, що Вірменія продовжує роботу в рамках ЄАЕС.