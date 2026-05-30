«Нікого не можна втратити»: Зеленський закликав Європу підтримувати сусідів Росії

Інформація про можливу масовану атаку Росії залишається актуальною, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 30 травня.

«Ми знаємо, що партнери говорили з росіянами щодо цього. Віри у те, що хтось там, в Москві, одумається, немає. Обовʼязково бережіть життя – реагуйте на небезпеки», – закликав він.

За даними голови держави, відсоток збиття «Шахедів» залишається високим – 90-93%. Україна продовжує роботу з партнерами, щоб забезпечити внески в програму PURL для отримання засобів збиття ракет, зокрема, балістичних.

Зеленський також привітав удари великої та середньої дальності по російській нафтовій інфраструктурі, військових об’єктах і логістиці:

«Це те, що дійсно впливає на російський потенціал агресії, і Росія могла б цю війну давно завершити миром, але сама обирає затягування та розширення війни. Погрожує тепер ще й іншим країнам поруч, і значно відвертіше, ніж раніше».





Зокрема, він вказав на заяви Кремля щодо Вірменії. Раніше Володимир Путін заявив, коментуючи євроінтеграційні прагнення Єревану, що «криза в Україні почалася колись із спроб приєднання України до ЄС».

«Те, що Росія каже про Вірменію – це насправді не про неї одну. Треба всім більше думати про безпеку і більше робити спільних кроків, щоб політичні партнерства працювали і щоб були сучасні оборонні виробництва, сучасні компетенції захисту, а також максимально розгалужені, диверсифіковані економічні звʼязки», – заявив Зеленський.

Він висловив сподівання, що позиція Європейського Союзу в цих питаннях буде принциповою та вчасною, і додав, що нікого з сусідів Росії не можна залишати без підтримки:

«Європа не має права програти жоден із народів, упустити жодну із країн. Вірменію треба підтримувати. Молдову треба підтримувати. Держави Балтії. Азербайджан треба підтримувати. Треба знаходити шляхи, щоб підтримувати народ Грузії, і це спільне європейське завдання. Нікого не можна втратити».

Окремо президент подякував Азербайджану за підтримку енергетики України й додав, що Київ співпрацює з Баку для передачі українського досвіду в безпековій сфері.

Через курс Єревана на зближення із Заходом відносини між Вірменією та Росією залишаються напруженими. Москва критикує вірменську владу за прозахідну політику, а російські відомства запроваджують обмеження на імпорт низки вірменських товарів.