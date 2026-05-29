Члени Євразійського економічного союзу закликали Вірменію провести референдум щодо вступу в ЄС

Росія, Білорусь, Казахстан та Киргизстан закликали Вірменію у найкоротші терміни провести загальнонаціональний референдум і визначити, чи країна має намір вступати до Європейського Союзу чи зберігати членство у Євразійському економічному союзі (ЄАЕС). Відповідну заяву, зокрема, опублікував Кремль за підсумками засідання Вищої Євразійської економічної ради в Астані 29 травня.

Заяву підписали Володимир Путін, очільник Білорусі Олександр Лукашенко, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв та президент Киргизстану Садир Жапаров.

У тексті йдеться про те, що підготовка Вірменії до вступу до ЄС створює «суттєві ризики для економічної безпеки» держав ЄАЕС. Автори заяви вважають, що подальший рух Єревана в бік європейської інтеграції може завдати шкоди економічним інтересам країн союзу.

Читайте також: Шойгу заявив, що передумов закривати базу РФ у Вірменії немає, попри загострення відносин

Лідери країн ЄАЕС також повідомили, що питання щодо можливих наслідків для Вірменії у разі подальшого зближення з Євросоюзом буде розглянуто на наступному засіданні Вищої Євразійської економічної ради у грудні.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян раніше заявляв, що Єреван поки що не має наміру виносити питання про вихід з ЄАЕС на референдум. За його словами, влада прагне одночасно розвивати відносини як з Євросоюзом, так і з країнами ЄАЕС. Якщо такий баланс стане неможливим, остаточний вибір має зробити народ Вірменії, стверджує вірменський прем’єр.

Через курс Єревана на зближення із Заходом відносини між Вірменією та Росією залишаються напруженими. Москва критикує вірменську владу за прозахідну політику, а російські відомства вводять обмеження на імпорт низки вірменських товарів.